В Киеве во Владимирском соборе прощаются с Вороненковым (видео)

Во Владимирском соборе Киева проходит прощание с экс-депутатом Государственной думы РФ Денисом Вороненковым. Трансляцию ведет телеканал "Дождь".

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии принимают участие несколько десятков человек, в том числе близкие и родные убитого.

Также в собор прибыл экс-депутат Госдумы Илья Пономарёв.

Как сообщал УНИАН,Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. В результате перестрелки также были ранены охранник Вороненкова и сам нападавший, который позже скончался от полученных ранений.

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По словам народного депутата, члена коллегии МВД Украины Антона Геращенко, убийство совершено гражданином Украины Павлом Паршовым, который был агентом российских спецслужб. «Ему была поставлена задача попасть в одно из подразделений Вооруженных Сил или Национальной гвардии, которое желательно имеет громкое имя в общественном сознании, и делать вид, что он обычный солдат. Здоровый, сильный юноша, гражданин Украины, успешно выполнил задачу российских спецслужб и год прослужил в одном из подразделений Национальной гвардии», - проинформировал Геращенко.

Президент ПетрПорошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть из политических соображений. Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли экс-президента Виктора Януковича относительно введения в Украину российских войск.