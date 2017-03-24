Экс-комбат "Донбасса" об убийце Вороненкова: "никакой" боец и "задрот"

Бывший командир батальона "Донбасс" Нацгвардии, при командовании которого служил киллер Дениса Вороненкова, характеризует этого бойца как "никакой" и "задрот". Анатолий Виногродский рассказал ТСН по телефону, что за свою службу Паршов ничем не выделился и не запомнился, кроме своего бегства.

Комбат рассказал, что Павел Паршов был мобилизован в 2015 году и служил в учебной роте батальона, расположенной в Мелекино под Мариуполем.

"Когда он пришел, батальон уже не участвовал в боевых действиях, только стоял на блокпостах. Но его рота была учебной, они не принимали участия в таких действиях", - рассказал Виногродский.

Читайте такжеСМИ узнали подробности об убийце Вороненкова и его семье

Бывший комбат рассказал, что Паршов сбежал со службы и был объявлен в розыск. В 2016 году его уволили из-за самовольного оставления части. В том, что человек, который давно находился в розыске, попал в батальон, комбат обвиняет кадровиков Нацгвардии, поскольку всех новобранцев получали только через гвардейское командование и не имели возможности их выбирать.

"Люди, которые были нужны батальону, их не оформляли по 8 месяцев. А всякую "шваль" оформляли за день-два", - сетует бывший командир "Донбасса".

В деле убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, по мнению Виногродского, слишком много показного и невыясненного.

"Очень много вопросов относительно этого товарища. Начиная с того, как его убили, заканчивая тем, что у него были все документы с собой. Выход на такую операцию в красных кроссовках – тоже непонятно. Ни машин, ни каких-либо путей отхода", - прокомментировал он.

Читайте такжеСМИ назвали имя убийцы Вороненкова (фото)

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и напавший, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден покинуть по политическим соображениям. "Явный почерк российских спецслужб, который ранее не раз проявлялся в различных европейских столицах", - сказал президент.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича в введении в Украину российских войск.