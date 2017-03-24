Адвокат: фигуранта дела "дела Хизб ут-Тахрир" держат в карцере из-за письма на крымскотатарском языке

Как пояснил адвокат Эмиль Курбединов, во время обыска в камере сотрудники СИЗО нашли у Абдуллаева письмо на крымскотатарском языке, которое он писал своей семье, письмо изъяли, как сообщает "Радио Свобода".

Когда Абдуллаев выступил с требованием его вернуть, мужчину поместили в карцер, где он находится уже третьи сутки.

Адвокат заявил, что расценивает это как давление на его подзащитного и намерен обжаловать действия администрации изолятора.

Подтверждения этой информации из других источников пока нет.

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12 октября 2016 года в оккупированном Россией Крыму прошли обыски у пяти мусульманских семьях. В результате задержали пятерых крымских татар – Эмиля Джемаденова, Узаїра Абдулаева, Теймура Абдулаева, Айдера Салединова и Рустема Исмаилова. Их обвиняют в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Накануне Государственный департамент США в своем докладе о состоянии прав человека в мире обратил внимание на систематические нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму и, в частности, упомянул о «дело Хизб ут-Тахрир».

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».