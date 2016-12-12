В оккупированном Крыму школьник расплакался, услышав гимн Украины на уроке (видео)
10:41, 12 декабря 2016Общество
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В одной из школ оккупированного Крыма ученик расплакался, когда услышал гимн Украины.
Соответствующая видеозапись опубликована на YouTube-канале Barack Obamovich.
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На видео видно, как во время урока заиграл гимн Украины. Его включили удаленно через веб-камеру.
Затем один из учеников начал плакать и покинул класс.
Как сообщал УНИАН, в оккупированном Торезе на празднике Дня знаний прозвучал гимн Украины, боевики пообещали "серьезные последствия" виновным.
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