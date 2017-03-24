В РПЦ убийство Вороненкова назвали "божьим вмешательством"

Протоиерей Всеволод Чаплин, который ранее возглавлял Синодальный отдел РПЦ по взаимодействию Церкви и общества назвал убийство экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова божьим вмешательством.

Об этом он заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Я думаю, что здесь не обошлось без вмешательства божьего в историю, вне зависимости от того, осуществилось ли это вмешательство человеческими руками, которые ведомы волей и умом, или произошла какая-то случайность. В этом случае было некое вмешательство божье в историю, и оно, безусловно, связано со справедливостью и правдой, потому что всё-таки предавать Россию нельзя, и это вызов не только одной стране, а вызов богу», – сказал он.

Володин считает, что Россия – «не просто обычная страна», а «подложие престола Бога».

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«Это единственное сегодня государство, которое имеет, по крайней мере, теоретически шанс построить закон и общество на основе божьего закона. Поэтому жить в России и заботиться о будущем России – это христианский долг, а предательство России – это дело антихристианское, и господь, конечно, за это наказывает», – добавил он.

Как сообщал УНИАН, Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. В результате стрельбы также был ранен его охранник и нападающий, который позже скончался от полученных ранений.

Президент Петр Порошенко назвал убийство Вороненкова актом государственного терроризма со стороны России, которую экс-депутат Госдумы РФ был вынужден оставить по политическим соображениям.

"Явный почерк российских спецслужб, ранее не раз оказывался в разных европейских столицах", - сказал президент.

Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, роли Януковича во введении в Украину российских войск.