Зеленский объяснил, почему Украина не смогла договориться с РФ о прекращении огня

В то же время этот вопрос должны обсудить американские переговорщики в Москве, отметил президент.

Украина рассчитывает провести переговоры со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом уже завтра, 12 ноября, в Дублине. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михалом Мартином заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы рассчитываем услышать реакцию российской стороны на те вопросы, которые были подняты во время заседания в Абу-Даби. Прежде всего, был затронут гуманитарный трек, и стороны обсуждали возможность обмена военнопленными. Тысяча на тысячу. Может, получится тысяча двести. Это было бы очень позитивно. Я не вижу причин, почему Россия должна отказать, но все бывает", - сказал он.

Также президент отметил, что в ходе переговоров был затронут вопрос о прекращении огня в Черном море, а также о введении энергетического перемирия.

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"Российская сторона говорит о том, что у них нет полномочий отвечать именно на эти вопросы. Но, тем не менее, мы полагаем, что американская сторона будет встречаться с российским лидером, и там все эти вопросы будут подниматься. Поэтому я рассчитываю как минимум получить ответ во время встречи в Дублине", - добавил Зеленский.

По словам президента, во время встречи он также хочет получить информацию о реакции Кремля на обсужденные гарантии безопасности для Украины. Украинский лидер пояснил:

"Обсуждается вопрос о возможности трехсторонней встречи, что для этого необходимо всем странам, чтобы она прошла уже на уровне лидеров и там поднимались соответствующие вопросы, на которые у переговорщиков нет мандата. Это территориальные вопросы и другие".

Мирные переговоры: что известно

Напомним, спецпредставители США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны посетить Москву и провести переговоры с кремлевским диктатором Путиным завтра, 12 ноября. По данным Кремля, эта встреча должна состояться в первой половине дня.

В РФ отметили, что в ходе переговоров стороны затронули вопрос о новой архитектуре безопасности для Европы, в рамках которой Москва предложила заключить пакт о ненападении с рядом стран-членов НАТО. Также РФ предлагала Европе заключить договоры, аналогичные тем, которые у Москвы есть с Ираном, Беларусью и Северной Кореей.

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