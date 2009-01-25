Банк “Надра” объявил Тимошенко Акт неповиновения

Сотрудники банка “Надра” планируют 27 января на 2 часа приостановить работу и выйти на улицу в знак протеста против произвола политиков. Об этом говорится в открытом письме сотрудников банка “Надра” к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, размещенном на официальном веб-сайте банка.

“Вы, как никто другой, знаете к чему могут привести необоснованные заявления со стороны первых должностных лиц государства. Поэтому в знак протеста против произвола и вседозволенности политиков мы объявляем Акт гражданского неповиновения. Во вторник, 27 января 2009 года с 12.00 до 14.00 все сотрудники Надра банка по всей Украине прекратят на два часа свою работу и выйдут на улицу с требованием прекратить уничтожать одно из крупнейших финансовых учреждений страны”, - говорится в письме.

Также в письме сотрудники банка обращаются к Ю.ТИМОШЕНКО с просьбой прекратить безосновательные обвинения в адрес банка. “Вы как премьер министр не можете не знать, что каждое ваше заявление в последнее время вызывает панику и дестабилизировало работу не только Надра банка, но и банковской системы в целом”, - говорится в письме.

“Все мы ожидаем от вас конкретных действий по оздоровлению отечественной экономики и убеждены, что вы как премьер-министр должны руководить этим процессом, а не заниматься сведением личных счетов для роста собственного политического рейтинга. Ваша политическая амбициозность понятна, однако почему вы достигаете своих целей, разрушая покой и благосостояние наших семей и наших клиентов?”, - говорится в письме

Как отмечается в письме, коллектив банка – это почти 10 тысяч сотрудников по всем регионам Украины.

Как сообщал УНИАН, 21 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Национальный банк Украины 20 января с.г. принял решение о выделении кредита банку «Надра» в размере 3 млрд. грн. “В то время, когда дважды в Верховной Раде рассматривался вопрос о деятельности Нацбанка, Национальный банк опять вчера принял решение о выделении 3 млрд. грн. банку «Надра» - господину ФИРТАШУ. Я хочу поинтересоваться, какого предела будет достигать коррупция, злоупотребления, лоббизм? До какого предела будет продолжаться пренебрежение всеми правилами и нормами поведения?”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер-министр сообщила, что НБУ принял решение о рефинансировании только одного банка.

24 января Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что считает необходимым, чтобы Национальный банк Украины ввел временную администрацию в банке «Надра». Она отметила, что этот банк использовал средства, полученные в качестве рефинансирования, для «обращения на теневом рынке, не для решения проблем вкладчиков банка».

В декабре прошлого года Ю.ТИМОШЕНКО обвинила банк "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. Она попросила Счетную палату и Генеральную прокуратуру проверить деятельность банка "Надра". По ее мнению, банк "Надра" был в сговоре с Национальным банком для спекуляций на валютном рынке. Свидетельством этого, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, является то, что при выделении финансовой помощи банкам, "Надра" получил сумму, которая во много раз превышает финансовую помощь другим банкам.

23 января пресс-служба банка “Надра” заявила, что банк отрицает все упреки Ю.ТИМОШЕНКО и требует прекратить безосновательные обвинения. В банке сообщили, что полученное рефинансирование от НБУ направлено на замещение средств клиентов и погашение внешних займов.