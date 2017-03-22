В "Киевавтодоре" открестились от обвинений СБУ в миллионных хищениях

«Киевавтодор» заявляет, что СБУ неправомерно обвинила должностных лиц коммунальной корпорации в хищении сотен миллионов гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Киевавтодора», на официальной странице Службы безопасности Украины в Facebook «обнародован материал о якобы разоблачении должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» в хищении сотен миллионов гривен. Пост сопровождается «впечатляющими» фотографиями, на которых изображено невероятное количество купюр и печатей».

«Киевавтодор» официально заявляет, что «данные фото не имеют никакого отношения к корпорации. Отмечаем, что в административном здании корпорации отсутствуют кабинеты с подобной обстановкой (мебелью, ремонтом и др.), как изображено на фотографиях».

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Кроме того, коммунальная корпорация «Киевавтодор» обращает внимание всех представителей СМИ, что «сейчас, согласно постановлению Печерского районного суда города Киева, проводится досудебное расследование с целью выявления и фиксации возможных правонарушений, поэтому обвинять должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор» в хищении сотен миллионов гривен и рассматривать это как доказанный факт неправомерно, и это является грубым нарушением конституционного права Украины относительно презумпции невиновности».

«Интересный факт: фото оперативных сотрудников рядом с корпорацией в формате PNG, а другие фото из «кабинетов» имеют формат JPG», - отметили в пресс-службе «Киевавтодора».

Как сообщал УНИАН, в пресс-центре СБУ сегодня, 22 марта, заявили, что сотрудники спецслужбы совместно с работниками Генпрокуратуры разоблачили должностных лиц коммунальной корпорации «Киевавтодор», которые присвоили сотни миллионов гривен.

По сообщению пресс-центра СБУ, правоохранители установили, что чиновники присваивали средства государственного и городского бюджетов, выделенных на строительство и ремонт автодорог в столице. Оперативники спецслужбы задокументировали, что руководители «Киевавтодора» в сговоре с предпринимателями во время тендеров закупали материалы и работы по значительно завышенной цене. Потом деньги перечисляли на фиктивные фирмы, переводили в наличность и их присваивали организаторы сделки. В частности, только в течение 2016 года злоумышленники вывели на счета фиктивных структур и присвоили почти 300 млн грн.

Во время ряда обысков в офисах «Киевавтодора», на предприятиях-подрядчиках, фиктивных структурах и по месту жительства фигурантов производства сотрудники СБУ изъяли документацию, подтверждающую осуществление противоправных финансово-хозяйственных операций, черновые записи, компьютерную технику, на которой изготавливались фиктивные финансово-хозяйственные документы, печати коммерческих структур, задействованных в проведении операций, и почти 4 млн неучтенных гривен, говорилось в сообщении пресс-центра СБУ.