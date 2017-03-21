В Шостке полковника полиции поймали на взятке, у него нашли РПГ, сабли и флаг РФ

В Сумской области в рамках уголовного производства по факту систематического вымогательства и получения неправомерной выгоды заместителем начальника Шосткинского отдела полиции во время обыска в его кабинете выявлены наличные деньги и золотые слитки, а дома – оружие и флаг России.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, проведен ряд следственных действий, направленных на установление других правоохранителей, причастных к указанному преступлению, в частности, проведен санкционированный обыск в кабинете и квартире заместителя начальника отдела полиции.

«Во время проведения следственных действий в доме руководителя обнаружено и изъято огнестрельное оружие, значительное количество патронов, ножи, штык-ножи и флаг Российской Федерации. В кабинете правоохранителя, который имеет специальное звание полковник полиции, выявлено и изъято 21,5 тыс. долларов, 150 евро, золотые слитки, ювелирные изделия и коллекцию монет», - говорится в сообщении.

В настоящее время начато досудебное расследование по установлению происхождения найденных ценностей. Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации).

Как сообщал УНИАН, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области сегодня, 21 марта, изобличен в получении 7 тыс. грн неправомерной выгоды.