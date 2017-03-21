В МИД РФ заявили, что выяснят обстоятельства задержания корреспондента УНИАН Цимбалюка в Москве

МИД РФ будет выяснять обстоятельства задержания корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка и оператора телеканала «1+1» Никиты Бородина в Москве. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии УНИАН.

«Мы только что прилетели из Японии, я не в курсе этой ситуации… Я сейчас буду выяснять и разбираться», - заявила Захарова, отвечая на вопрос УНИАН по поводу задержания своего корреспондента в РФ.

На уточняющие вопросы Захарова не ответила, вновь сославшись на незнание ситуации.

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Как сообщал УНИАН, в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка и оператора телеканала «1+1» Никиту Бородина.

Как сообщил сам Цимбалюк в комментарии УНИАН, его задержали после того, как он записал интервью с аспирантом исторического факультета МГУ Захаром Сарапуловым, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил флаг Украины. «После того как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации», - сообщил Цимбалюк.

Журналист заявляет о безосновательности задержания. «По российскому законодательству, они не имели право нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, неподалеку от смотровой площадки», - добавил он.