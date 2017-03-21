Во Львове показали последние обнаруженные архивы подполья ОУН (фоторепортаж)

В понедельник, 20 марта в национальном музее-мемориале «Тюрьма на Лонцкого» Архив Центра исследований освободительного движения презентовал последние пять архивов подполья ОУН, выкопанных на протяжении полугода на Львовщине и Тернопольщине. Документы были закопаны в строгой тайне и пролежали в земле более 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

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«Историки говорят, что найденные архивы позволяют проследить деятельность финансовых, информационных и безопасностных структур украинского подполья в 1940-х гг.

Например, в архиве, найденном две недели назад на Бережанщине, обнаружили картотеку Службы безопасности ОУН на несколько сотен человек, и это первая находка такого плана. В архиве ОУН из Буского района, помимо документов, было также несколько печатей, в том числе одна с надписью «Архив». Проштампированные подобными печатями документы часто попадались исследователям, однако сама печать встретилась впервые», - рассказывают организаторы.