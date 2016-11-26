Обнародованы документы КГБ о репрессиях против украинцев, которые сопротивлялись истреблению Голодомором

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ЦИОД, просмотреть документы можно в Электронном архиве освободительного движения avr.org.ua.

Документы, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве СБУ, являются важным историческим источником для изучения Голодомора 1932-1933 гг. в Украине. На протяжении советской эпохи они оставались недоступны для ученых и общественности.

Как отметил директор Архива СБУ Андрей Когут, сейчас проводится непрерывный поиск, систематизация, рассекречивание и обнародование документов, которые освещают эту трагическую страницу украинской истории.

Напоминается, что 7 августа 1932 г. Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров СССР приняли постановление «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов, кооперации и укреплении общественной (социалистической) собственности». Оно «защищало» отобранное у крестьян («обобществленное») имущество от попыток вернуть его и предусматривало суровые наказания – расстрел или 10 лет заключения в исправительно-трудовых лагерях. Постановление осталась в народной памяти как «закон о пяти колосках» – его активно использовали в ходе хлебозаготовительных кампаний.

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Более 21 тыс. архивных уголовных дел касаются репрессий, совершенных в 1932-1933 годах против людей, пытавшихся сопротивляться или говорить правду о Голодоморе.

Коллекция обнародованных документов состоит из показательных документов, содержащихся в уголовных делах, в основном это машинописные обвинительные заключения. Фигуранты указанных дел обвинены в сопротивлении вывозу хлеба, его сокрытии или краже, «контрреволюционной» агитации против коллективизации, чрезмерного налогообложения и хлебозаготовки, совершении террористических актов против представителей советской власти и активистов.

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Напомним, в прошлом году Е-архив публиковал коллекцию документов о том, как во время Голодомора из Украины массово вывозили продукты.

Открытый в марте 2013 года Электронный архив освободительного движения avr.org.ua является совместным проектом Центра исследований освободительного движения, Львовского национального университета имени Ивана Франко и Национального музея «Тюрьма на Лонцкого». Сегодня в Е-архиве доступны копии 23 тыс. 839 документов.