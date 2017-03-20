У православных христиан началась Крестопоклонная неделя – середина Великого поста

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", до 24 марта во всех храмах Крест вынесен из алтаря, чтобы напомнить верующим о страданиях и смерти Господней и укрепить к продолжению поста.

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Поклоняясь Животворящему Кресту, произносят: «Кресту Твоему покланяемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим».

На Афоне на высоте 2033 метра воздвигнут Крест Господень. С высоты Святой Горы видно, что монашеская республика имеет форму креста.

История Крестопоклонной недели начинается в 614 году, когда персидский царь Хосрой II захватил Иерусалим и забрал Крест Господень, найденный в IV веке равноапостольной царицей Еленой. 6 марта 631 года после победы византийского императора Ираклия I над персами, Животворящий Крест был возвращен в Иерусалим, в честь чего состоялись торжества. Праздник в честь Креста Господня закрепился за третьим воскресеньем Великого поста.

В древности со второй половины Великого поста начиналась подготовка к таинству Крещения на праздник Пасхи Христовой. В память об этом, начиная со среды 22 марта, на каждой литургии Преждеосвященных Даров читается ектенья о «Готовящихся к просвещению».

22 марта (в этом году богослужение переносится на 21 марта) Православная Церковь празднует день 40 Севастийских мучеников - в честь воинов, которые в IV веке приняли смерть за Христа. По традиции, в этот день пекут жаворонков, которые символизируют летящие к Богу души мучеников.

25 марта, в последнюю Родительскую субботу в Великом посту, во всех церквях молятся о почивших православных христианах. 26 марта - память преподобного Иоанна Лествичника - великого подвижника и автора "Лествицы".