В Харьковской области полицейский торговал наркотиками

В Харьковской области исполняющий обязанности начальника одного из структурных подразделений Лозовского районного отдела Управления полиции охраны в регионе торговал наркотиками. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что СБУ задержала полицейского-наркодельца, дома у которого во время обыска правоохранители изъяли крупную партию экстракта опия.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН ранее, в Харьковской области мощный канал контрабанды в Украину огнестрельного оружия и боеприпасов перекрыла Служба безопасности Украины в результате спецоперации. По сведениям СБУ, трое злоумышленников – жители Киева и Харьковщины – заказывали комплектующие к стрелковому оружию в странах Западной Европы и США, собирали их и продавали. Запчасти к оружию поступали в Украину по почте, или же их доставляли курьеры в обход таможни. В Украине злоумышленники подыскивали покупателей через специализированные форумы в Интернете.