В Киеве во время пожара в сауне погибли мужчина и женщина

Сегодня утром в Киеве вследствие пожара в сауне на Троещине погибли мужчина и женщина.

Как сообщает официальный сайт пожарно-спасательной службы г. Киева, пожар случился в 05.24. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на место события через 8 минут. На этот момент в помещении сауны было очень большое задымление, которое распространялось из парильной комнаты.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела погибших мужчины и женщины 25-30 лет.

Как выяснилось, в момент возникновения пожара в двух отдельных помещениях сауны отдыхали две пары, на месте находилась и администратор.

Пожар возник именно в парильном отделении, дым сразу начал распространяться по всем помещениям. Почувствовав запах дыма, первыми выбежали из сауны мужчина и женщина, которые находились в помещении, расположенном ближе к выходу, а также администратор. От доступа кислорода из-за оставленной открытой двери пожар приобрел еще больший размах, и через считанные секунды вся сауна была охвачена огнем.

Другая пара, который находилась в дальней комнате, так и не смогла спастись. Их тела спасатели нашли в коридоре по направлению к выходу.

Причина пожара выясняется. Одна из основных версий - нарушение правил эксплуатации электропечи.