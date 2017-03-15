В МИД рассказали о многочисленных случаях торговли людьми и рабства на оккупированных территориях Донбасса

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей фиксируются многочисленные случаи торговли людьми и даже рабства.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом сегодня заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица вовремя открытых дебатов Совета безопасности ООН в Нью-Йорке на тему: «Торговля людьми в условиях конфликтов: принудительный труд, рабство и другие аналогичные практики».

«Три года российской агрессии против Украины привели к увеличению рисков, связанных с торговлей людьми в Украине. Мы также видим многочисленные случаи торговли людьми и принудительного труда и рабства - в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые находятся вне контроля украинского правительства», - заявил заместитель министра.

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Кислица подчеркнул, что Украина решительно поддерживает международные усилия, направленные на противодействие и предотвращение полного спектра нарушений прав человека и злоупотреблений в условиях вооруженных конфликтов и в постконфликтных ситуациях. Украина решительно выступает за искоренение торговли людьми, и борьба против этого ужасного явления среди приоритетов деятельности украинского правительства в области прав человека.

Представитель Украины привлек внимание к тому, что 400 километров государственной границы с Российской Федерацией находятся вне контроля Украины и широко используются для поставки оружия, боеприпасов и боевиков в зону конфликта, причем жертвы и преступники торговли людьми также перемещаются через этот неконтролируемый участок границы.

"Кроме того, Россия является единственным государством-членом Совета Европы, которая не ратифицировала Конвенцию Совета Европы о мерах относительно противодействия торговле людьми", - добавил Кислица.

Среди главных докладчиков открытых дебатов был генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. В дебатах приняли участие более 70 делегаций.