В ООН заявляют, что боевики ОРДЛО продолжают лишать свободы людей

В Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) заявляют, что боевики «ДНР» и «ЛНР» продолжают лишать свободы людей.

Об этом говорится в 17-ом докладе о ситуации с правами человека в Украине, который имеет в своем распоряжении УНИАН.

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«Вооруженные группы самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» продолжали лишать свободы людей. В ходе двух визитов в места лишения свободы, к которым УВКПЧ получило доступ, непосредственные запросы на проведение конфиденциальных интервью с задержанными не были удовлетворены. Это усиливает беспокойство, что условия, в которых содержатся лишенные свободы лица, могут быть равнозначны жестокому обращению, задержанные могут быть подвергнуты пыткам, в том числе сексуальному и гендерно-обусловленному насилию», - отмечается в докладе.

Также в УВКПЧ подчеркивают, что любые будущие визиты должны проводиться в соответствии с международными стандартами.

«УВКПЧ отметило постоянную уязвимость людей, которые проживают на территориях, контролируемых вооруженными группами, к произвольным и выборочным наказаниям со стороны растущего количества структур, которые вооруженные группы называют «судами», «судьями» и «прокурорами», - отмечается в докладе.

Кроме того говорится, что с приостановкой процесса обмена пленными в формате «все на всех» крайне важно, чтобы обеспечивались права всех людей, задержанных в связи с конфликтом, а также почти 9 тыс. человек, заключенных до начала конфликта, которые томятся в местах лишения свободы, и которые в настоящее время находятся под контролем вооруженных групп.

Как сообщал УНИАН, в 16-м докладе по правам человека мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций в Украине сообщается, что мониторинговая миссия ООН установила 11 учреждений на оккупированном Донбассе, где содержатся задержанные в ходе конфликта лица.

В ООН отметили, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей боевики продолжают лишать свободы неустановленное количество человек.