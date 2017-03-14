В Киеве подпольный телецентр транслировал российские каналы в Украине

В Киеве СБУ пресекла деятельность группы лиц, которые организовали трансляцию запрещенных российских пропагандистских телеканалов, передает пресс-служба СБУ.

Сообщается, что злоумышленники - граждане России, Казахстана и Украины. Они создали подпольный телекоммуникационный центр и распространяли российскую пропаганду в Украине и на временно оккупированных территориях.

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Во время обысков в Святошинском районе Киева на территории режимно-секретных объектов одного из научно-исследовательских институтов правоохранители изъяли финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность, оборудование для декодирования зашифрованного спутникового сигнала, радіотелевізійну аппаратуру, российские карты доступа к сетям спутникового телевидения и другое оборудование стоимостью 2 млн грн.

Сейчас прекращено вещание 76 российских каналов, запрещенных решением Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, что могли принимать более 350 тыс. абонентов.