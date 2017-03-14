Полиция опровергла информацию об "исчезновении" активиста блокады (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Это - отпущенный и поселенный полицией в гостиницу г. Константиновка "пропавший", по версии лидера фракции "Самопомич", участник блокады Павел Герасименко», - отметил он.

В полиции Донецкой области добавили, что мужчина действительно был задержан для проверки 13 марта. "Однако он был одним из первых, кого проверили, провели медицинский осмотр и заселили в гостиницу в г. Константиновка. Сейчас стало известно, что его только что забрал оттуда народный депутат Украины", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВсех задержанных участников блокады освободили – нардепы

"Учитывая состояние здоровья, мы поселили его в отель, потому что на следующий день он планировал отправляться железнодорожным транспортом домой. А все, кто пытаются дискредитировать правоохранителей, пусть оставят свои безосновательные попытки. Мы готовы ответить за каждый свой шаг, ведь действуем в рамках закона", - подчеркнул заместитель главы Нацполиции Украины - начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В свою очередь, народный депутат из фракции «Объединение «Самопомич» Егор Соболев на своей странице в Facebook написал, что «установлена связь со всеми захваченными аваковцами участниками блокады торговли с оккупантами, в том числе найден ветеран «Айдара» с позывным «Доцент».

«Теперь ребятам требуется квалифицированная адвокатская помощь для защиты и привлечения к ответственности тех, кто вчера их избил и ограбил», - добавил Соболев.

Как сообщал УНИАН, сегодня в «Штабе блокады торговли с оккупантами» заявили, что после событий в Кривом Торце Донецкой области пропал активист - 25-летний Павел Герасименко (позывной "Доцент").