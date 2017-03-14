Выездная экспертная комиссия начала проверку диагнозов Насирова

Как сообщается на странице Минздрава в Facebook, в дальнейшем комиссия продолжит работу также в государственном учреждении "Национальный научный центр Институт кардиологии имени академика Стражеско".

«Клинико-экспертная оценка качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания проводится в случаях смерти пациентов, расхождения установленных диагнозов, несоблюдения учреждениями здравоохранения стандартов медицинской помощи и медицинского обслуживания, локальных клинических протоколов, табелей материально-технического оснащения, а также в случаях, сопровождающихся жалобами заявителя и/или лица, представляющего интересы заявителя», - отмечают в Минздраве.

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С просьбой провести клинико-экспертную оценку установленных Насирову диагнозов и результатов оказанной ему медицинской помощи в Минздрав обратилось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Как сообщал УНИАН, Насирову было объявлено сообщение о подозрении 2 марта в больнице «Феофания». Затем его перевезли в Институт кардиологии имени академика Стражеско для подтверждения или опровержения диагноза.

7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 30 апреля с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Сегодня Апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения Насирову. Также суд отказался увеличить размер залога до 2 млрд грн.

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***Насирова подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Следствие считает, что чиновник в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать необоснованные решения о рассрочке налогового долга ООО «Фирма «Хас», ООО «Карпатнадраинвест», ООО «Надра Геоцентр». В течение указанного периода Насиров самостоятельно принял незаконные решения о рассрочке денежных обязательств указанных предприятий, которые не имели на это законных оснований и не предоставили положенных для этого документов. Такими решениями государству причинен ущерб на сумму почти 2 млрд грн.