Возле Ривненской ОГА сторонники блокады зажгли шины (фото)

Как сообщает местная активистка Олеся Миклуха на своей странице в Facebook, кроме освобождения блокадников, люди под ОГА требуют отставки начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

Кроме этого, активисты «Автомайдана» под облгосадминистрацией подожгли шины, о чем сообщила в Facebook местный адвокат Оксана Муравская.

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Как сообщал УНИАН, подобные митинги проходят в нескольких городах Украины. В частности, в Луцке активисты зашли в здание ОГА, где зачитали свои требования к представителям власти – освободить всех задержанных под Кривым Торцом до 10 часов 14 марта.

Также митинги проходят в Виннице и Черновцах. Призывы освободить блокадников звучали и на Майдане в Киеве.