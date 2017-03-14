Возле Ривненской ОГА сторонники блокады зажгли шины (фото)

02:03, 14 марта 2017
Общество
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Под стены Ривненской облгосадминистрации протестующие пришли с требованиями освободить задержанных под Кривым Торцом участников торговой блокады «ЛНР» и «ДНР».

Под Ровенской ОГА зажгли шины / Oksana Muravska, Facebook

Как сообщает местная активистка Олеся Миклуха на своей странице в Facebook, кроме освобождения блокадников, люди под ОГА требуют отставки начальника ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслава Аброськина.

Кроме этого, активисты «Автомайдана» под облгосадминистрацией подожгли шины, о чем сообщила в Facebook местный адвокат Оксана Муравская.

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Как сообщал УНИАН, подобные митинги проходят в нескольких городах Украины. В частности, в Луцке активисты зашли в здание ОГА, где зачитали свои требования к представителям власти – освободить всех задержанных под Кривым Торцом до 10 часов 14 марта.

Также митинги проходят в Виннице и Черновцах. Призывы освободить блокадников звучали и на Майдане в Киеве.

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Новость в сюжете: Протесты в Украине
Теги: #блокада#Кривой Торец#Ровно