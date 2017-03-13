За польскими захоронениями на Львовщине могут установить видеонаблюдение

После акта вандализма в отношении польских захоронений и событий с задержанием автобуса в Городе в эти выходные состоялось отдельное совещание с руководителями правоохранительных органов.

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На совещании принято решение об усилении мер безопасности. Об этом сегодня, 13 марта во время брифинга сообщил председатель Львовской ОГА Олег Синютка.

«Усилены меры безопасности на местах, которые больше всего могут привлечь внимание потенциальных вандалов или работников спецслужб стран агрессора, поэтому там мы усилили охрану. Также по результатам нашего совещания я обратился с письмом к руководителям органов местного самоуправления для того, чтобы они установили видеонаблюдение в местах потенциальных актов вандализма или террористических действий.

Я понимаю, что наша история на Львовщине является такой, что таких захоронения есть в каждом населенном пункте. Не реально в каждом поставить охрану или камеры», - сказал Синютка.

Он призвал быть бдительными самих жителей области.