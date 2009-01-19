Рецидивист зарезал трехкратного чемпиона мира Юрия Заболотного

17 января в городе Яворове в собственном доме ножевым ударом в сердце был убит 53-летний мастер спорта, трехкратный чемпион мира по метанию молота Юрий Заболотный.

Как сообщил УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК, убийцу бывшего спортсмена задержали уже вечером на следующие сутки.

«По подозрению в совершении убийства задержан 58-летний рецидивист (преступное псевдо «Шургалет»), житель города Яворова, имеющий за плечами 20 лет «отсидки» за разбои и грабежи и недавно вышедший из мест лишения свободы. По одной из версий, бывший зек требовал у Юрия Заболотного деньги на приобретение наркотиков, а получив отказ, вонзил жертве нож в сердце. Смерть наступила практически мгновенно. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие», - проинформировал Д.ХАРЧУК.

В свою очередь, компетентный источник в правоохранительных органах сообщил УНИАН, что убийство Ю.Заболотного могло быть совершено на почве неприязненных отношений между жертвой и убийцей, которые базировались на уголовном прошлом обоих мужчин.

«Юрий Заболотный, который также был известный в определенных криминальных кругах региона под псевдо «Помидор», мог стать жертвой криминальных "разборок". После отхода от большого спорта, он начал свою криминальную карьеру в составе известной на территории Западной Украины преступной группировки «Артура», - проинформировал источник. - Экс-чемпион мира «крышевал» наперсточников и кидал во Львове и нескольких райцентрах области". По одной из версий, между жертвой и убийцей имел место давний конфликт, который закончился трагически для экс-спортсмена. Пока задержанный убийца отказывается от дачи показаний и мотивов содеянного, поинформировал источник.