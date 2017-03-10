В "ДНР" массово заставляют местное население получать "паспорта республики" – ИС

<img alt="" В="" "ДНР"="" продолжается="" крупный="" компания="" с="" принуждения="" населения="" до="" получения="" "паспортов="" ДНР"="" Сайт="" бойвиків"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2017_02/1487597437-8337-v-evrope-vosprinyali-priznanie-pasportov-l-dnr-kak-preduprejdenie.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2017_02/1487597437-8337-v-evrope-vosprinyali-priznanie-pasportov-l-dnr-kak-preduprejdenie.jpg" title="">

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационный сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.

«В «ДНР» продолжается масштабная кампания по принуждению населения к получению «паспортов ДНР», - отметил он.

Так, по словам Тымчука, работники «миграционной службы ДНР» распространяют среди населения пенсионного возраста информацию о том, что лица, которые не имеют «паспорта гражданина ДНР», не будут иметь права на оформление наследства для своих родственников, и в случае их смерти имущество умершего будет передано в собственность «республики».

Кроме того, добавил он, в Дебальцево среди сотрудников бюджетной сферы распространяют информацию, что с апреля заработную плату будут получать только лица, имеющие «паспорт гражданина ДНР» на карточку «Центрального республиканского банка ДНР».

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Как сообщал УНИАН, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России «документов», «выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, которые проживают на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до политического урегулирования ситуации в этих районах».

Президент Украины Петр Порошенко назвал это решение очередным доказательством российской оккупации и нарушением международного права.

В свою очередь в Кремле заявили, что признание «паспортов, выданных боевиками «ДНР» и «ЛНР», не нарушает Минские соглашения, указ Путина издан из «гуманитарных соображений», поскольку Украина «блокирует ОРДЛО», и люди не могут оформить паспорта и другие документы