Арабские страны потеряли из-за кризиса 2,5 триллиона долларов

В результате мирового финансового кризиса инвесторы из арабских стран потеряли не менее 2,5 триллиона долларов. Такие цифры привел шейх Мохаммед аль-Сабах - глава МИД Кувейта, где 19-21 января пройдет экономический саммит арабских стран.

Наибольшие потери, рассказал он, бизнесмены из арабских стран понесли в результате 40-процентного обесценивания их зарубежных инвестиций, которые до кризиса оценивались в 2,5 триллиона долларов. Около 600 миллиардов долларов, по его подсчетам, они потеряли в результате падения стоимости акций на биржах, сопровождающегося снижением цен на нефть.

Негативно сказалось на инвесторах из арабских стран и падение цен на недвижимость. Из-за кризиса, сказал аль-Сабах, страны-члены Совета по сотрудничеству стран Персидского залива, объединяющего Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовскую Аравию, были вынуждены перенести на неопределенный срок или свернуть до 60 процентов девелоперских проектов.

Выработка единой стратегии в борьбе с мировым финансовым кризисом, сказал глава МИД Кувейта, станет главной темой экономического саммита арабских стран - первого в 2009 году. Кроме того, собравшиеся в Кувейте лидеры арабских государств намерены обсудить ситуацию в секторе Газа.

Лента.ру