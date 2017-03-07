В Житомире взяли под стражу информаторшу "ДНР"

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в Житомирской области, соответствующее определение Королёвский районный суд Житомира вынес сегодня, 7 марта.

Злоумышленницу разоблачили в Славянске сотрудники Службы безопасности Украины. Правоохранители установили, что женщина по заданию куратора одного из незаконных вооруженных формирований «ДНР» собирала информацию о составе и вооружении, местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава сил антитеррористической операции в районе Славянска. Полученные данные злоумышленница передавала через Интернет или по телефону, с соблюдением мер конспирации, заказчику на временно оккупированной территории.

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По информации СБУ, на сторону террористов женщина перешла во время временной оккупации Славянска незаконными вооруженными формированиями «ДНР» в 2014 году. После освобождения города украинскими военными она осталась в районном центре и начала сбор и передачу информации боевикам.

Информаторша «ДНР» была задержана. Во время санкционированного обыска по месту ее жительства спецслужбы изъяли компьютер, флеш-накопитель и мобильный телефон с доказательствами передачи информации боевикам «ДНР».

В настоящее время продолжается расследование, которое проводит следственный отдел Службы безопасности. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Информаторше террористов грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.