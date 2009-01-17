Россия передала Украине бандита "Масика"

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВД Украины в Ивано-Франковской области в результате спецоперации с российскими коллегами установили местонахождение, задержали и доправили в Украину уроженца Ивано-Франковской области Николая М., известного в криминальном мире по кличке "Масик" (1973 года рождения), который с 1998 года находился в межгосударственном розыске.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины со ссылкой на информацию начальника УБОП в Ивано-Франковской области Владимира БУЛЬБЫ.

Гражданин Николай М. разыскивался правоохранителями за совершение преступления, предусмотренного ст. 69 Уголовного кодекса Украины в редакции 1960 года (бандитизм).

По данным В.БУЛЬБЫ, в 1997 году Николай М. организовал вооруженную банду, в состав которой, кроме него, вошли еще 8 лиц, которые занимались нападениями на пассажирские автобусы. Под угрозой охотничьих ружей, обрезов и винтовок участники бандитской группировки грабили пассажиров. После того, как в конце 1997 года работники Ивано-Франковского областного УБОП обезвредили общественно опасную ОПГ и ее лидер сбежал из Украины, он был объявлен в межгосударственный розыск.

В конце прошлого года, по информации Ивано-Франковского УБОП, он был задержан в Екатеринбурге (РФ), где скрывался от следствия. Теперь он направлен в следственный изолятор Ивано-Франковской области, ему выдвинуто официальное обвинение в бандитизме, судом в отношении него избрана мера пресечения - содержание под стражей.