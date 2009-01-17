В Киеве на Майдане открыли "итальянский" каток

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ торжественно открыл временный ледовый каток на Майдане Незалежности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, столичный каток на Майдане незалежности был собран в рекордный срок – за одну неделю. Он ничем не уступает европейским и обошелся в 650 тыс. евро. Устанавливала каток за собственные средства группа компаний «WM Украина», которые являются лидером среди компаний, специализирующихся именно на ледовых катках, говорится в сообщении.

Каток будет работать с 8.00 до 22.00 ежедневно до 15 марта. Итальянская система оборудования позволяет катку функционировать при температуре до +9 С.

Размер ледового катка 540 кв. м, во время одного сеанса на катке могут кататься до 90 человек.

Электронная система продажи билетов позволит приобрести абонементы на несколько сеансов, а также бронировать билеты заранее, которые необходимо будет выкупить за 30 минут до сеанса. Стоимость билетов будет зависеть от времени и дня недели и будет составлять от 20 до 40 грн. за один сеанс (45 минут). Дети льготных категорий – сироты, дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитанники школ-интернатов - будут кататься бесплатно.