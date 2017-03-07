Голодная смерть ребенка в Киеве: горе-матери продлили арест

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

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В ведомстве также отметили, что проведенная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии вменяемости, и не нуждается в применении принудительных мер медицинского характера.

Как известно, в начале декабря 2016 года уроженка Николаевской области на 9 дней оставила в квартире в Киеве без присмотра годовалого сына и 2-летнюю дочь. Вследствие этого мальчик умер, а девочка в бессознательном состоянии была госпитализирована в больницу.

Женщине по результатам расследования сообщили о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.