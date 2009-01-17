Завтра Украину будет засыпать снегом

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. На Левобережье снег и мокрый снег (на севере кое-где сильный), местами налипание мокрого снега, на востоке - гололед. На остальной территории небольшой снег, в Крыму мокрый снег с дождем.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, в западных и Одесской областях 6-11° мороза; днем 0-5° мороза, на крайнем юге от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 12-17° мороза, днем 5-10° мороза, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киеве и области в воскресенье ожидается переменная облачность. Небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7°, днем 0-5° мороза. В столице на протяжении суток 2-4° мороза.