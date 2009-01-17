На три года осужден контрабандист бриллиантов

Амур-Нижнеднепровский районный суд Днепропетровска вынес приговор 42-летнему жителю области, который признан виновным в контрабанде на территорию Украины крупной партии бриллиантов и осужден к 3 годам заключения с конфискацией предметов контрабанды.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе Управления СБУ в Днепропетровской области.

42-летний Владимир Т. был задержан 30 мая 2008 года сотрудниками СБУ совместно с работниками таможенной и пограничной службы в пункте пропуска Ягодин Волынской области, когда он пытался переместить через таможенную границу Украины партию драгоценных камней и ювелирных изделий общим весом 191,2 карат. Контрабандист ввез драгоценности на собственном автомобиле, следуя из Германии через территорию Польши в Украину. 8 тыс. 227 бриллиантов и золотое обручальное кольцо с 33 бриллиантами он скрывал от таможенного контроля в полиэтиленовом пакете в кармане собственных шорт.

Уголовное дело в отношении контрабандиста по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины расследовала Служба безопасности Украины. В соответствии с приговором суда, конфискованные у преступника драгоценности общей стоимостью около 360 тыс. грн. в ценах 2008 года поступили в казначейство.

Судебный приговор вступил в силу.