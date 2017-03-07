Во Львове после апелляции повторно осудили горе-мать, которая до смерти забила свою 3-летнюю дочь

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, досудебным расследованием установлено, что осужденная 1 марта 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире умышленно нанесла многочисленные удары руками и деревянными палками по голове, туловищу и конечностям своей 3-х летней дочери. В результате полученных телесных повреждений ребенок умер.

В декабре 2016 года приговором Шевченковского районного суда г. Львова обвиняемая признана виновной и осуждена к наказанию в виде пяти лет лишения свободы. Вместе с тем, на основании ст.75 УК Украины она была освобождена от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком два года и шесть месяцев.

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Прокурор в уголовном производстве, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, обжаловал приговор в апелляционном порядке.

«Следовательно, апелляционным судом Львовской области 2 марта 2017 года приговор Шевченковского районного суда г.Львова отменен и принят новій, согласно которому горе-мать приговорена к пяти годам реального лишения свободы», – говорится в сообщении прокуратуры.