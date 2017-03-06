В оккупированном Крыму школьникам запретили играть в футбол, назвав это "митингом"

Как сообщает «Крым. Реалии», об этом написали школьники в соцсетях, разместив видео инцидента.

Встреча состоялась 4 марта на школьном стадионе. Увидев подростков, играющих в футбол, директор школы вызвала полицию. Вместе с прибывшим участковым она потребовала от футболистов прекратить игру. По словам участников матча, свое требование представители власти объяснили тем, что футболисты устраивают на стадионе «несанкционированный митинг, не согласованный с администрацией Феодосии». После того, как школьники продолжили игру, директор приказала убрать с поля футбольные ворота.

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В сопроводительном тексте к видео школьники указали, что ранее им никогда не запрещали играть на школьном стадионе. Других форм культурного досуга в поселке нет, подчеркнули они.

«Из-за запрета директора школы нам что остается? Пить и наркоманить?» – написали школьники.

В понедельник, 6 марта, ситуацию обсудили на совещании в мэрии Феодосии. Руководитель городского отдела образования Надежда Алексеенко заявила, что директор действовала по всем правилам: «это массовое собрание подростков», а администрацию школы никто не предупредил, организаторы игры не пригласили представителя полиции и медперсонал.

Глава городской администрации Станислав Крысин однако назвал ситуацию недопустимой: «Я не понимаю такого: дети играют в футбол, и им запрещают». Он поручил подчиненным осуществить служебное расследование.