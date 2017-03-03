Пограничники об активизации РФ у админграницы с Крымом: замечена авиация, оккупанты перегоняют военную технику

В течение трех последних дней наблюдается повышенная активность российской авиации на оккупированном полуострове вблизи админграницы, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян, передает 112 Украина.

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"Это не только авиация, это вертолеты, которые постоянно патрулируют акваторию Черного моря. Также мы наблюдаем и определенные передвижения военной техники вблизи админграницы. Насколько нам известно, это проводится в рамках учений, в который вовлечены в том числе подразделения в оккупированном Крыму. Ситуация пока сохраняется с высоким градусом динамичности", - сообщил он.

Справка УНИАН. С 27 февраля 2014 вооруженные люди без опознавательных знаков блокировали и захватывали военные, пограничные и государственные объекты в Крыму. 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% участников проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

18 марта в Кремле Путин и представители нелегитимной власти Крыма подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.

Практически все страны мира не признали территориального деления Украины, осудив действия Кремля.