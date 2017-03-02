Украина и Германия погасили специальную почтовую марку по случаю 25-летия дипотношений

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии спецпогашения марки по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений в Киеве приняли участие министры иностранных дел Украины и Германии Павел Климкин и Зигмар Габриэль.

По случаю 25-летия «Укрпочта» выпустила торжественную почтовую марку и конверт.

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«Федеративная Республика Германия признала независимость Украины 26 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя государствами были установлены 17 января 1992 года. За четверть века Германия стала не только одним из главных торговых и инвестиционных партнеров Украины. Берлин является ключевым союзником Киева в восстановлении территориальной целостности и поддержке масштабных реформ», – говорится в тексте.