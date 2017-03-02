В Авдеевке воды осталось на одну закачку

Запаса воды в Авдеевке осталось на одно закачки. Город ожидает на подвоз воды с Харькова. Об этом сообщил председатель Авдеевской ВГА Павел Малыхин, пишет «112 Украина».

"Запас воды, по нашим подсчетам, на одну раскачку. Мы это планируем делать в субботу. Пока обеспечиваем людей водой: у них был запас воды, плюс подвозим воду из скважин. Также будут подвозиться цистерны с водой. Нам уже обещали волонтеры подвезти 20 тонн воды из Харькова", - отметил он.

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Как сообщал УНИАН ранее, в «Красном Кресте» сообщили, что ситуация с водоснабжением в Авдеевке и окрестных селах является чрезвычайно сложной и будет в дальнейшем, если Донецкая фильтровальная станция не возобновит работу в ближайшее время.

Во вторник утром Международный комитет Красного Креста призвал прекратить обстрелы для того, чтобы сотрудники предприятия «Вода Донбасса» могли починить повреждении Донецкой фильтровальной станции, и она могла снова работать. А уже после этого, они могли бы приступить к ремонту более серьезных повреждений.