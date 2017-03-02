В Днепре начальник и сотрудник исполнительной службы погорели на взятке в почти миллион гривень
В Днепре Служба безопасности Украины совместно с военной прокуратурой вчера, 1 марта, задержала начальника и государственного исполнителя районной исполнительной службы за получение 910 тыс. грн взятки.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-группе СБУ в Днепропетровской области.
Чиновники требовали от директора одного из коммерческих предприятий города указанную сумму, обещая снять арест с комплекса промышленных объектов, принадлежащих предпринимателю. Также чиновники планировали снять его недвижимое имущество с электронных торгов СЕТАМ.
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Правоохранители сначала задержали государственного исполнителя во время получения неправомерной выгоды, а затем и начальника райотдела ГИС.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностным лицом).
Продолжаются неотложные следственные действия.