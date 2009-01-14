Как справиться с кризисом - оригинальный способ от Тойоты

Необычным образом решили справиться с кризисом сотрудники японского концерна Тойота.

На каждого начальника отдела - по автомобилю производства своей же компании. Продажи машин Тойота падают - вот сотрудники и решили таким образом изменить ситуацию. До конца марта они купят себе по новой легковой машине, выпущенной концерном. В общей сложности - около двух тысяч двухсот автомобилей, пишет японская ежедневная газета Санкэй. Тойоту никто никого силой покупать не заставляет. Это наше собственное решение, заверил издание один из инициаторов необычной компании. По его словам, предложение о покупке собственных машин на прошлой неделе рассмотрели на общем собрании и его поддержали. В японской автопромышленности - это уникальный случай. Но другого выхода, по мнению экспертов нет. Поскольку падение спроса на новые автомобили по всему миру, а также высокий курс йены по отношению к основным валютам привел к тому, что машины берут всё меньше. В прошлом году объем продаж упал до самого низкого уровня за последние 35 лет. Поэтому некоторые руководители и заведующие отделами Тойоты сделали заказы на приобретение новых авто еще в конце прошлого года.

Из-за глобального падения спроса автогигант Тойота в ближайшие два месяца намерен на некоторое время остановить работу на всех своих предприятиях.

Эхо Москвы