Профсоюз работников газовых хозяйств грозит остановить работу

Работники газовой сферы Украины полностью обеспечивают круглосуточное бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей.

Об этом говорится в заявлении, переданном УНИАН от профсоюза работников газовых хозяйств Украины.

Как говорится в документе, "учитывая распространенные в СМИ высказывания отдельных высокопоставленных должностных лиц относительно создания открытыми акционерными обществами по газоснабжению и газификации в отдельных регионах искусственных проблем в газоснабжении, Профсоюз работников газовых хозяйств Украины вынужден заявить, что, несмотря на сложную ситуацию, сложившуюся со снабжением потребителей природным газом, крайне неудовлетворительное финансовое состояние газораспределительных предприятий в связи с невыполнением правительством и НКРЭ своих обязательств по немедленному приведению всех составляющих тарифов по транспортировке и поставке природного газа к фактическим расходам, трудовые коллективы полностью обеспечили бесперебойное и безаварийное газоснабжение потребителей, в частности, и социальной сферы, четкую круглосуточную согласованную работу аварийных служб".

"Считаем, - говорится далее в заявлении, - что сохранить тепло в домах граждан удалось только благодаря согласованной работе газоснабжающих и газораспределительных организаций, местной власти, НАК “Нафтогаз Украины”, крупнейших промышленных потребителей, которые добровольно оптимизировали объемы потребления".

При этом газовики заверяют, что все предприятия по газоснабжению и газификации "в дальнейшем будут делать все возможное для надежного обеспечения газом и теплом жилищ граждан".

В то же время авторы документа выражают надежду, "на объективную и конструктивную позицию Кабинета министров". "По нашему глубокому убеждению, надежное газоснабжение – это цель, которая должна нас объединять, а не разъединять, поэтому в очередной раз обращаем внимание на игнорирование государственными структурами законных требований профсоюза относительно немедленного приведения тарифов на транспортировку и поставку природного газа к экономически обоснованным. Здравый смысл должен победить и эти вопросы должны быть решены немедленно, не позже 01.02.2009 года", - отмечается в документе.

Если этого не произойдет, профсоюз оставляет за собой право провести второй этап акции протеста, подготовка по проведению которой уже началась. “При этом, всю ответственность за прекращение газоснабжения в рамках проведения акции будут нести соответствующие государственные структуры, которые не выполнили взятых на себя обещаний в августе – сентябре 2008 года по решению актуальных вопросов деятельности газораспределительных предприятий”, - подчеркивает профсоюз.