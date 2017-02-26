На Львовщине украинцы и поляки почтили память уничтоженных нацистами жителей села Гута Пеняцкая

Как сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации, скорбные мероприятия состоялись сегодня у Мемориала жертвам гражданского населения, погибшего во время Второй мировой войны в 1944 году в Гуте Пеняцкой Бродовского района.

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В мероприятиях приняли участие председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка, председатель Львовского облсовета Александр Ганущин, посол Республики Польша в Украине Ян Пекло, посол Украины в Польше Андрей Дещица, а также члены общества "Гута Пеняцкая", представители польской общины Львовской области, гости из Польши, жители окрестных населенных пунктов. Они возложили цветы к мемориалу и провели вече.

В выступлении на вече Пекло подчеркнул, что третья сторона пытается поссорить украинцев и поляков, поэтому необходимо прилагать все усилия к улучшению двусторонних отношений во всех сферах.

Священники освятили восстановленный мемориал, который в ночь на 10 января взорвали неизвестные злоумышленники.

*** В феврале 1944 года в польском селе Гута Пеняцкая немецкие войска уничтожили все 172 дома и убили всех жителей. Спастись удалось лишь одному мужчине.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 января в селе Гута Пеняцкая во Львовской области неизвестные взорвали памятник погибшим в 1944 году полякам - жителям этого села.

На этой неделе Мемориал погибшим полякам в Гуте Пеняцкой восстановили за средства украинской общины.