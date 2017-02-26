В Симферополе оккупанты выпустили из-под стражи четырех крымских татар

Об этом в Facebook сообщил сегодня журналист Антон Наумлюк.

«Первых четверых освобожденных из десяти арестованных во время обыска у Марлена Мустафаева встречают у отдела полиции», - написал он и разместил соответствующее фото.

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По данным Наумлюка, остальных арестованных должны выпустить вечером.

Он также написал, что к Железнодорожному отделу «полиции Симферополя» пришли десятки крымских татар встречать тех, кого арестовали после обыска у Мустафаева.

«Людей задержали за то, что они приехали поддержать Мустафаева и транслировать происходящее в соцсетях. Десять человек получили по пять суток ареста. Думаете кто-то после этого испугался прийти к отделу полиции? Да они вообще все теперь стримят.

Приехал наряд полиции. «Кто здесь старший?», - спрашивает полицейский. «Таких нет», - отвечают. Кажется, не очень поверил, что десятки людей могут собраться безо всякой организации и «старших», - сообщил журналист.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля в симферопольском поселке Каменка оккупанты провели обыск и арестовали Марлена Мустафаева. Его обвиняют в демонстрации в соцсетях в июле 2014 года символики запрещенной в России мусульманской организации «Хизб ут-Тахрир».

Одновременно с задержанием Мустафаева полиция задержала 10 крымских татар, которые снимали на телефоны и вели стрим-трансляции события в Каменке. Всем им было предъявлено обвинение в участии в несанкционированном массовом мероприятии и присужден административный арест на 5 суток.