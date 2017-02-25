В Крыму за три года зафиксировано более 460 случаев нарушений свободы слова – правозащитники

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала председатель правления ОО «Центр информации о правах человека Татьяна Печончик во время международного форума «Крым в условиях оккупации: последствия для Украины и мира» сегодня в Киеве.

«За три последних года мы задокументировали 461 случай нарушения свободы слова, свободы высказывания мнений в Крыму», - сказала Печончик и добавила, что речь идет не только о журналистах, но и ограничениях в отношении других людей, которые высказывают свои взгляды.

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Так, в течение 2014 года было зафиксировано 207 нарушений, в 2015 году - 153, а в 2016 году - 101 нарушение свободы слова и выражения взглядов.

Печончик отметила, что, несмотря на уменьшение количества этих случаев, это, по ее мнению, не означает, что ситуация со свободой слова в Крыму улучшается.

«Это означает, что Россия практически подавила все очаги критики, свободомыслия, выражение несогласия с той политикой, которую проводят оккупанты в Крыму», - сказала она.

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Кроме того, Печончик отметила, что наибольший всплеск насилия в отношении журналистов был во время первого месяца оккупации - в марте 2014 года.

«Всего за все это время, за три года, эти все ограничения, нарушения касались 241 человека и еще 20 изданий, которые тоже были репрессированы целыми редакциями», - отметила правозащитница.

В связи с этим Печончик подчеркнула важность проведения на материковой части Украины расследований уголовных дел относительно нарушений прав журналистов в Крыму.

Также она считает необходимым упростить процедуру доступа в Крым иностранных журналистов. Кроме того, по ее мнению, необходимо, чтобы иностранные государства вводили персональные санкции против лиц, причастных к сворачиванию свободы слова и нарушению прав журналистов в Крыму.