Мировые цены на нефть понизились
01:27, 13 января 2009Общество
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... до 37,6-42,9 доллара за баррель
Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 12 января 2009 г. на ведущих нефтяных биржах понизились. Официальные цены нефтяных фьючерсов ближайшего месяца поставки составили:
- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 42,91 (-1,51) долл./барр.;
- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 37,59 (-3,24) долл./барр.
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