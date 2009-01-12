В Николаеве найден мертвым депутат горсовета

Сегодня во второй половине дня в Николаеве в помещении одной из фирм, которая действует на рынке металла, был найден мертвым с огнестрельным ранением головы депутат горсовета Леонид ПОДОЛЬСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в николаевской милиции, выстрел был произведен из револьвера калибра 9 мм. Отмеченный депутат был причастен к деятельности фирмы, в помещении которой был найден.

Как заметил собеседник агентства, скорее всего, причиной было самоубийство, поскольку по определенным непроверенным данным погибший определенное время страдал тяжелой болезнью.