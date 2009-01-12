Бойко уверен, что запасов газа в хранилищах не хватит

Народный депутат Украины от Партии регионов, председатель Федерации работодателей Украины Юрий БОЙКО считает, что заявление правительства о том, что «запасов природного газа в отечественных хранилищах полностью хватит до конца отопительного сезона», - не отвечает действительности, а является «попыткой правительства скрыть реальный уровень угрозы экономической безопасности Украины, который эксперты оценивают, как «высокий». Такое мнение он высказал в интервью корреспонденту УНИАН.

«Похоже, что правительство сосредоточилось на очередной популистской кампании, заявляя, что запасов природного газа в отечественных хранилищах полностью хватит для потребностей промышленности и для потребностей коммунального сектора до конца отапливаемого сезона. Эта информация не отвечает действительности, а является попыткой правительства скрыть реальный уровень угрозы экономической безопасности Украины, который эксперты ФРУ оценивают, как «высокий», - отметил Ю.БОЙКО.

В то же время, он считает, что правительство еще может спасти экономику от энергетического коллапса, а имидж Украины - от последствий газового скандала, который продолжается.

«Для этого нужно перестать впадать в истерики, и начать реальную работу с российской стороной относительно цены на газ. Премьер не предприняла ни одного практического шага для решения газового вопроса с российской стороной. Создается впечатление, что действующее правительство отстранилось от проведения результативных переговоров. Вместо правительства, газовые переговоры ведет только Президент Украины, хотя у него совсем другие конституционные полномочия», - прокомментировал Ю.БОЙКО.

Он уверен, что сегодня бездеятельность правительства Украины в решении газового вопроса ведет к краху украинской промышленности и экономики в целом.

По словам Ю.БОЙКО, пока Федерация работодателей Украины требует от правительства немедленно вернуться за стол переговоров с Россией и в кратчайший срок решить все вопросы относительно обеспечения природным газом отечественных потребителей, а также вопроса транзита российского газа по территории Украины в Европу.

«Для того чтобы сохранить украинскую промышленность, Федерация работодателей применит все возможные законные рычаги, которые способны заставить действующее правительство поставить точку в газовом вопросе. Если правительство не может справиться с этими проблемами, оно должно уйти в отставку, а договариваться с Россией будет другая правительственная команда, у которой патриотические и прагматичные настроения побеждают цели политического популизма», - заявил Ю.БОЙКО.

Он сообщил что, позиция премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая заявила о приостановке подаче газа на химические и металлургические предприятия на несколько дней, с целью обеспечения бесперебойного снабжения голубым топливом коммунального сектора, огорчила отечественных промышленников.

В частности, Ю.БОЙКО напомнил о приостановке работы практически на всех ведущих химических предприятиях Украины, которые являются одними из ведущих отечественных экспортеров и обеспечивают поступление в Украину валютной выручки, а именно - ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», Одесский припортовый завод, концерн «Стирол», ОАО «ДнепроАзот», ОАО «РовноАзот».

«Остановка таких предприятий может привести к уменьшению предложений свободно конвертируемой валюты на рынок, как следствие – роста давления на гривну», - прогнозирует Ю.БОЙКО.

По его мнению, на очереди - возможная остановка машиностроительных предприятий.

«Бумажками протоколов трехсторонних комиссий не согреть жилища, а за безответственные заявления правительства - не купить продукты. Ведущие промышленные предприятия должны бесперебойно работать, обеспечивая рабочие места и рост ВВП страны", - подчеркнул Ю.БОЙКО.

В свою очередь, эксперты Федерации работодателей Украины обращают внимание на то, что неопределенность с ценой на природный газ ставит под угрозу конкурентноспособность украинской промышленности, которая сегодня обеспечивает 60% ВВП страны.

В частности, по мнению работодателей, цена газа в $450 за 1 тыс. куб. метров является недопустимой для химических и металлургических предприятий, которые будут вынуждены остановиться.

«Чувствительность химической промышленности к цене на газ видно из простого примера. Себестоимость карбамида при цене на газ $179 за 1 тыс. куб. м составляет $240 за 1 тонну. Если цена газа повысится до $418 - себестоимость украинского карбамида вырастет как минимум в 2,5, и эта продукция станет полностью неконкурентоспособной на мировом рынке. При этом, себестоимость карбамида главного конкурента на мировом рынке - России, составляет $150 за тонну», - сообщили эксперты Федерации работодателей.

По их мнению, учитывая высокий уровень международной конкуренции, потеря отдельных рынков для украинских производителей химической и металлургической промышленности может стать окончательной.

«Закрепление наших экспортеров на рынках некоторых стран было крайне тяжелым и долговременным, поэтому иностранные конкуренты отечественных производителей будут крайне довольны таким искренним «подарком» украинского правительства, которое практически собственноручно убирает собственных экспортеров из международной конкурентной среды, открывая путь производителям других стран», - прокомментировали эксперты Федерации работодателей.