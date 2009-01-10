ОАО «Газпром» приветствует намерение Киева поставить газ Болгарии и Молдове и считает, что эти поставки должны быть увеличены до объема российского газа, предназначавшегося этим странам. Об этом заявил в субботу официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ, передает РИА «Новости».

«Газпром» приветствует намерение украинской стороны начать поставку природного газа в Болгарию и Молдавию. Такая поставка является компенсацией незаконно отобранного Украиной российского газа в период с 1 по 7 января 2009 года. Объем поставки должен быть увеличен до количества, осевшего на Украине российского газа, предназначенного для этих стран", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, Украина согласовала с Румынией поставки газа в Молдову и уже в субботу начнется подача газа в Румынию для Молдовы объемом 2 млн. кубометров на сутки.

Украина приняла решение поставлять Республике Болгария и Республике Молдова украинский природный газ из собственных резервов объемом 2,0 млн. кубических метров на сутки.

В письмах Президента Виктора ЮЩЕНКО Президенту Болгарии Георгию ПИРВАНОВУ и Президенту Молдовы Владимиру ВОРОНИНУ отмечается, что такое решение Украина приняла, учитывая затруднительную ситуацию, сложившуюся в результате прекращения Российской Федерацией снабжения российского природного газа в Европу, и ввиду дружеских отношений между нашими народами.

В.ЮЩЕНКО предлагает все необходимые расчеты урегулировать после возобновления поставок российского природного газа в Европу.