Чиновник Одесской железной дороги погорел на взятке в $10 тысяч (фото)

16:15, 21 февраля 2017
Общество
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В Одессе сегодня, 21 февраля, при получении взятки в резмере 10,5 тыс. долларов задержан чиновник регионального филиала «Одесская железная дорога» акционерной компании «Укзализныця».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, 21 февраля сотрудники областной прокуратуры и полиции разоблачили чиновника Одесской дистанции электроснабжения указанного регионального управления «Укрзализныци» во время получения неправомерной выгоды.

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«Чиновник требовал и получил 10,5 тыс. долл. от представителя предприятия за подписание разрешительной документации на подключение дополнительного трансформатора для поставки электроэнергии на объект», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды).

В настоящее время продолжаются оперативно-следственные действия.

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Теги: #Одесса#взятка#чиновник