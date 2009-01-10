Погода на 11 - 15 января

Завтра, 11 января, на территории Украины сохранится переменная облачность, без существенных осадков, лишь ночью в Крыму небольшой снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском Гидрометцентре, на дорогах гололедица. Температура ночью - 10-15°, на востоке до 20° мороза, в западных, Одесской областях и в Крыму местами 4-9° мороза; днем 3-8°, на Левобережье до 12° мороза; на Южном побережье Крыма ночью 2-7°, днем 0-3° мороза.

12-13 января без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 5-10° мороза, 12 января в восточных, Днепропетровской, Запорожской и прикарпатских областях 13-18° мороза; днем 0-6° мороза, на Прикарпатье, Закарпатье, в Крыму и большинстве южных областей 0-5° тепла (13 января в Крыму до 8° тепла).

14 января без существенных осадков, лишь днем в западном и южном регионах, на протяжении 15 января на большей части территории Украины небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде мокрого снега, на юге дождя. Температура существенно не изменится, лишь ночью 15 января в Украине (кроме восточных областей) повысится до 0-6° мороза, на юге до 3° мороза - 3° тепла.

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура ночью 10-12°, днем 5-7° мороза.

12-13 января сохранится переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

14 января без существенных осадков; 15 января небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью 14 января 5-10° мороза, 15 января послабление до 1-6° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла.