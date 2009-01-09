Золотовалютные резервы НБУ сократились в декабре на $1,2 млрд.

Как сообщает Нацбанк Украины, его международные резервы уменьшились в декабре до 31543.29 млн. дол. США.

С учетом того, что в ноябре данная величина составляла 32742.68 млн. дол. США, сокращение за декабрь равно 1199.39 млн. долл. США.

Интервенции Нацбанка на валютном рынке Украины составили в прошлом месяце 2770.9 млн. дол. США.

Напомним, на конец августа объем золотовалютных резервов НБУ составлял 38062.58 млн. дол. США. При этом, в ноябре резервы увеличились на $4,5 млрд. за счет первого транша кредита МВФ.