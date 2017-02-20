Фильм об украинских учениках прифронтового села получил гран-при Берлинале (видео)
15:20, 20 февраля 2017Общество
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Фильм об украинских учениках прифронтового села получил гран-при кинофестиваля Берлинале в рамках молодежной секции.
Дети из небольшого прифронтового села, видели войну и снялись в фильме / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Лента получила высшую награду в программе молодежной секции "Поколение 14+".
Дети из небольшого прифронтового села, видели войну и снялись в фильме, признаются: теперь мечтают и в дальнейшем посвятить себя кино.
Фильм об украинских учениках прифронтового села получил гран-при кинофестиваля Берлинале
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