Фильм об украинских учениках прифронтового села получил гран-при Берлинале (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Лента получила высшую награду в программе молодежной секции "Поколение 14+".

Дети из небольшого прифронтового села, видели войну и снялись в фильме, признаются: теперь мечтают и в дальнейшем посвятить себя кино.